В Кремле прокомментировали факт оттока капитала из России

Ранее «Аргументы недели» сообщали про отток инвестиций с российского рынка. Ситуацию с оттоком иностранного капитала из РФ 3 июля прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель российского президента Дмитрий Песков назвал отток капитала следствием конъюнктуры, сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков сказал, что на рынке всегда есть движение трендов, и это нормально. Капитал, который участвует в этой волатильности, как ушел с рынка, так туда и вернется со временем, когда определенные параметры инвестиций поменяются.

Напомним, эксперты фиксируют четвертый месяц подряд рекордный отток инвестиций из российских активов.