Сбербанк снизил ставки по кредитным картам

Одна из крупнейших российских кредитных организаций, Сбербанк, 3 июля объявила о снижении ставок по кредитным картам массовой линейки. Имеются в виду карты типа Classic и Gold и карты моментальной выдачи.

Сбербанк сообщает, что изменения действуют с 1 июля, пишет газета «Известия».

Ставки снижены Сбербанком на 2- 6 п.п., до 23,9% для клиентов банка, которым кредит одобрен предварительно (на эту категорию клиентов и приходится большая часть выдачи кредитов) и до 27,9% - без такового.

Глава отдела развития кредитных карт Сбербанка Игорь Ковалев сообщил журналистам, что Сбербанку удается увеличивать число клиентов при стабильно низком кредитном риске.