В России за первое полугодие выявили 70 финансовых пирамид

Семьдесят классических финансовых пирамид выявил Центральный банк России в первом полугодии 2017 года. Это на треть меньше, чем в первой половине прошлого года, пишут "Известия".

Ущерб от деятельности финансовых пирамид в этом году оценили в 1,5 миллиарда рублей, что на 73% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, одной из последних финансовых пирамид, выявленных ЦБ до принятия закона о введении уголовной ответственности за такого рода деятельность, стала компания «Росоплата». Своим клиентам она предлагала оформить кредит и вложиться в «высокодоходный бизнес» под 400% годовых. Представители "Росоплаты" уверяли, что вложение кредитных средств в ее бизнес позволит не только покрыть тело займа, но и заработать на процентах.