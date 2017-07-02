Вучич: Россия поможет Сербии в строительстве нового транзитного газопровода

Президент Сербии Александр Вучич надеется на помощь России при строительстве новой ветки от газопровода от границы с Болгарией. Как отметил сербский президент, Сербия могла бы зарабатывать от €100 миллионов до €150 миллионов в год.

"На границе с Болгарией мы должны будем построить принимающий газопровод, сами или при помощи России. Таким образом, на границе получаем 9,8 млрд кубометров газа. От нас пойдут ответвления к Республике Сербской, Боснии и Герцеговине, Приштине, Хорватии. И получаем транзитную таксу", — цитирует Вучича РИА Новости. По словам президента Сербии, этот план может быть реализован в случае успешного строительства газового хаба в Болгарии.

"Когда они создадут этот узел где-то на пути к Варне, газ пойдёт к Софии и оттуда в Сербию»", — заявил Вучич.

Месяц назал глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия, Венгрия и Сербия возобновили переговоры по строительству газопровода "Южный поток".

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что новое сербское правительство не поддержит антироссийские санкции ЕС.