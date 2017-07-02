Путин подписал снижающие бюджетный дефицит поправки

В бюджет России на текущий год внесены коррективы. Закон, в которых содержатся поправки, подписал сегодня президент РФ Владимир Путин.

В документе говорится, что дефицит бюджета снижается с ранее заложенных в него 3,2% ВВП до 2,1% ВВП. Данный показатель удалось уменьшить благодаря увеличению государственных доходов.

Кроме того, изменения коснулись прогноза инфляции. Из закона следует, что инфляция по итогам 2017 года должна составить 3,8%, в предыдущей редакции бюджета фигурировали 4%.

Ранее «Аргументы недели» писали, что глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о преимуществах бедной казны.