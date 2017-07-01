"ОАК" решила не выплачивать дивиденды: нет прибыли

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» понесла в 2016 году пришли участники годового собрания акционеров «ОАК». Последний раз «ОАК» выплачивала дивиденды в 2014 году, заплатив 465 миллионов рублей.

По итогам работы в 2016 году ПАО «ОАК» показало убытки, пишут «Известия». По разным сведениям убытки составили от 3,161 млрд рублей до 4,481 млрд рублей. Убытки компания объясняет отрицательным сальдо курсовых разниц, которые сложились при финансировании проектировании российско-индийского многоцелевого транспортного самолета. Еще один источник убытков - создание резерва под обесценение финансовых вложений, на что «ОАК» потратила 1,3 млрд руб.

Ранее «Аргументы недели» сообщали, что в совет директоров «ОАК» вошел бывший министр российской обороны Анатолий Сердюков.