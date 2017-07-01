В России запретили продавать алкоголь в ПЭТ-таре объёмом более 1,5 л

Запрет на розничную продажу пива и другой алкогольной продукции в пластиковой упаковке (ПЭТ) более 1,5 литра вступил в силу 1 июля 2017 года.

Как сообщает "Интерфакс", еще с 1 января 2017 года начал действовать запрет на производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции в такой таре. Теперь за производство и продажу алкоголя в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра юрлиц будут штрафовать на сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

"Давление алюминиевого лобби было долгим и жестким, поэтому, несмотря на абсурдность всех аргументов в пользу ограничения ПЭТ-тары, закон об этом ограничении все-таки принят", - сказал ранее директор по корпоративным отношениям пивоваренной компании Heineken в России Кирилл Болматов.