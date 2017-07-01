"Аэрофлот" из-за непогоды отменил десять рейсов из Шереметьево
1 июля 2017, 06:29 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Авиакомпания "Аэрофлот" отменила десять рейсов из аэропорта Шереметьево, вылет которых намечался 1 июля. Как уточняется на сайте компании, отменены рейсы в Варшаву, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск, Ростов, Минеральные Воды, Уфу, Берлин, Волгоград и Ереван.
Кроме того, изменено время вылета еще нескольких десятков рейсов. Причиной называются последствия неблагоприятных метеоусловий в московском регионе.
Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность оформить вынужденный возврат или переоформить авиабилет без штрафов, уточняется в сообщении.