"Аэрофлот" из-за непогоды отменил десять рейсов из Шереметьево

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила десять рейсов из аэропорта Шереметьево, вылет которых намечался 1 июля. Как уточняется на сайте компании, отменены рейсы в Варшаву, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск, Ростов, Минеральные Воды, Уфу, Берлин, Волгоград и Ереван.

Кроме того, изменено время вылета еще нескольких десятков рейсов. Причиной называются последствия неблагоприятных метеоусловий в московском регионе.

Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность оформить вынужденный возврат или переоформить авиабилет без штрафов, уточняется в сообщении.