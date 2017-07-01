На Украине отменили госрегулирование цен на продукты

С 1 июля 2017 года на Украине отменили государственное регулирование цен на продовольственные товары и услуги. Ранее решение об этом было опубликовано на сайте правительства страны.

Пилотный проект по госрегулированию цен на продукты стартовал в октябре 2016 года. Он предусматривал временную отмену чрезмерного административного регулирования цен на пищевые продукты. По словам украинских чиновников, они хотели оценить, как вмешательство государства влияет на ценообразование.

Уточняется, что с сегодняшнего дня на Украине отменили ограничения в установлении торговых надбавок не выше 15 процентов к оптовой цене производителя на 15 групп товаров, среди которых мука и хлеб. Также отменено декларирования изменения оптово-отпускных цен на 13 групп товаров. Больше не указываются предельные уровни рентабельности производства муки и хлеба социальных сортов и торговых надбавок на детское питание.

Украинские чиновники выяснили, что приостановление государственного ценового регулирования существенно не повлияло на динамику цен на потребительском рынке. Пилотный проект был признан успешным.