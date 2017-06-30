Урал открывает прямое авиасообщение с Калининградом

В расписании аэропорта Кольцово с 21 июля появятся прямые рейсы в Калининград. Вылеты запланированы на вторники (в 15:00) и пятницы (в 9:00), билеты уже есть в продаже, передает пресс-служба аэропорта.



Полеты будут осуществляться авиакомпанией «Уральские авиалинии» на воздушных суднах Airbus A320, которые доставят пассажиров в самый западный город страны за четыре часа.



Новое направление очень важно в преддверии проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу. На данный момент главный уральский аэропорт имеет прямое авиасообщение со всеми городами, в которых пройдут матчи мундиаля, кроме Саранска.