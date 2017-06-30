Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой

Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) составила рейтинг стран с крупнейшим теневым бизнесом. В рейтинге всего 28 стран, и Россия вошла в пятерку «самых темных» экономик.

Согласно отчету АССА, в России показатель теневой экономики самый высокий в мире – он выше на 84% среднего показателя по миру, сообщает РБК.

В России объем теневого бизнеса 33,6 трлн руб., или 39% от ВВП нашей страны. Эксперты говорят, что ситуация хуже только на Украине, где теневая экономика составляет 46% от ВВП страны и в Нигерии (48% от ВВП). Выше всего объем теневой экономики в Азербайджане - 67% от ВВП). Пятое место в рейтинге занимает Шри Ланка (38% «теневого бизнеса» от ВВП).

Меньше всего показатели теневой экономики в США - 7,8% ВВП, в Японии (10%) и Китае (10,2%).