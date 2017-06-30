Межтопэнергобанк приостановил работу с физлицами и юрлицами
30 июня 2017, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
Межтопэнергобанк (Москва) приостановил работу с физическими и юридическими лицами в целом по банковской сети. О том, что в банке нет наличных денег и приостановлено обслуживание по вкладам и кредитам сообщили в одном из подразделений банка в Новосибирске.
Сотрудник банка не уточнил причины и срок действия ограничений и отметил, что лицензия у Межтопэнергобанка на данный момент не отозвана, но это может произойти, - сообщает "Интерфакс". Работа операционного офиса в Новосибирске приостановлена.
По данным агенства, ограничения по операциям с юрлицами начались накануне.
Акционерами Межтопэнергобанка является ряд физлиц, в основном из числа топ-менеджмента кредитной организации.