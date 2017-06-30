Правительство предложило перенести повышение акцизов на сигареты на полгода

Правительство внесло в Госдуму предложение о переносе увеличения ставок акцизов на сигареты на полгода, до 1 июля 2018 года. Большинства акцизов вырастут с 1 января 2018 года.

Кабмин предлагает с 1 января по 30 июня 2018 года применять действующую сейчас ставку (1562 руб. за 1 тысячу сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости). С 1 июля 2018 года она вырастет на 10% — до 1718 руб. за 1 тысячу сигарет.

Экперты отметили, что перенос повышения акциза даже на полгода для табачной отрасли- значимый срок. Участники табачного рынка считают, что это поможет не только сэкономить на налогах, и не увеличатся темпы роста нелегального сегмента, - передает РБК.

Минздрав в январе 2017 года предложил "Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу", которая предусматривала увеличение акцизов, расширение перечня мест, где курение запрещено, и введение единого дизайна пачек сигарет. Минфин, Минпромторг и Минэкономики не поддержали эту инициативу.