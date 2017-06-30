От марикультуры до нового флота – рыбаки и власти расставили приоритеты

Перспективы и достижения отечественных рыбаков стали главной темой обсуждения в ходе заседания комиссии правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под председательством зампреда главы кабинета Аркадия Дворковича. Новая стратегия включает в себя развитие всей индустрии с учётом строительства новых судов и повышения промышленной мощности переработчиков, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Развитие рыбохозяйственного комплекса до 2030 года – план большой, а главное, долгоиграющий. Правительство решило охватить в нём весь спектр самых перспективных направлений индустрии. Проект включает целых пять профильных программ, реализация которых потребует свыше 600 миллиардов рублей частных инвестиций в период 2018 – 2025 годов.

В планах – значительно обновить флот рыбаков для промысла трески и минтая, при этом немалая часть ресурсов будет потрачена на строительство новых перерабатывающих предприятий на берегу. Не обошли вниманием и развитие промысла сардины иваси, хамсы, антарктического криля и береговых производств продукции промышленного назначения (рыбная мука, жир, корма для аквакультуры, промышленные добавки на основе жира) из указанных видов водных биоресурсов.

Привычный для жителей Владивостока гребешок теперь тоже является частью государственных приоритетов в рыбохозяйственном комплексе. Программа «Ценные морепродукты» подразумевает развитие производства гребешка, трепанга, мидий и иных объектов марикультуры. Подобный объём требует плодотворной работы рыбохозяйственной науки.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров Герман Зверев как постоянный участник правительственной комиссии принял участие в её работе 28 июня. По словам руководителя ВАРПЭ, он лично обратил внимание зампреда правительства Аркадия Дворковича на перечисленные вопросы.

«Ранее я обратился к Аркадию Дворковичу с предложением сохранить в 2018 году на уровне 2017-го финансирование рыбохозяйственных научных исследований и увеличить финансирование аварийно-спасательного флота», – отметил он.

Герман Зверев также добавил, что его предложение по развитию судостроения, рыбопереработки и рыбоводства за счёт мер поддержки, включая государственное субсидирование части капитальных затрат и субсидирование на приобретение оборудования из Фонда развития промышленности, положительно восприняли члены правительственной комиссии.

«Аркадий Дворкович поручил Росрыболовству подготовить сводную таблицу всех форм государственной поддержки в рыбохозяйственном комплексе, включая государственное субсидирование части капитальных затрат не только при строительстве судов рыбопромыслового флота, но и в проектах по выращиванию лососёвых», – прокомментировал Герман Зверев.

Добавим, что на данный момент российские верфи имеют контракты на строительство 24 рыбопромысловых транспортов, ещё по 21 судну идут переговоры.