Президент США: Украина просит у нас уголь

Президент США Дональд Трамп на выступлении в Министерстве энергетики страны заявил, что Украина запросила у Америки поставки угля. Трамп уточнил, что Незалежная требует миллионы тонн угля, и срочно.

О признании Трампа относительно просьбы Украины о поставках стратегического сырья передает RT.

Американский лидер сообщил в Министерстве энергетики США о том, что Украина нуждается в миллионах тонн угля, и срочно. При этом Трамп подчеркнул, что США готовы продавать уголь и Украине, и другим странам.

О просьбе поставлять на Украину уголь и газ из США ранее говорил и президент Украины Петр Порошенко, отчитываясь о переговорах с американским президентом.