В МЭР РФ подсчитали, каким будет курс доллара в конце текущего года

В Министерстве экономического развития России сообщили о «судьбе» курса американской валюты до конца текущего года. Глава ведомства Максим Орешкин выступил со специальным заявлением перед журналистами.

О курсе доллара на конец текущего года сообщает «Лайф» со ссылкой на главу МЭР Максима Орешкина. Глава МЭР уверяет, что в конце 2017 года курс американской валюты по отношению к российской будет значительно ниже, чем прогнозировалось ранее.

Ранее предполагалось, что к финалу 2017 года рубль будет стоить 68 рублей за доллар. Теперь прогноз более позитивный: 62-63 рубля за доллар. Это при цене на баррель нефти 45,6 долларов. Прогноз по инфляции Орешкин тоже обещал скорректировать, пока официальный прогноз - 4,09% в конце 2017 года.