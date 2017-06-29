Евгений Ищенко пробует консервы

Волгоградский консервный завод, расположенный в Красноармейском районе, возобновил свою работу. Очередную жизнь заводу захотел подарить экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко.

Начали с консервации огурцов, затем подойдет очередь томатов, кабачков, баклажанов и перца. Не только целиком, но и в виде икры и лечо. В ассортиментной линейке так же горчица и кетчуп. Планы этого года – выйти на выпуск девяти миллионов банок. В качестве основной сырьевой продукции обещают использовать дары Волго-Ахтубинской поймы. В разгар сезона на предприятии задействуют около 400 рабочих. На волгоградский рынок пойдет лишь небольшой процент продукции, основные города сбыта – Москва, Санкт-Петербург и северные регионы страны.

Запуск заводского конвейера – пробный шар. «Волгоградская область возвращает славу всероссийского огорода, - заявил через свою страницу в соцсети Евгений Ищенко. - К сожалению, прежние собственники довели завод до банкротства, сейчас у коллектива и контрагентов появилась новая надежда». Прежний собственник завода проходит процедуру банкротства, после чего будет выставлен на торги. Если за новый сезон работы завод, у которого компания Ищенко сейчас арендует производственные площади, покажет хорошие результаты, бизнесмен, возможно, его выкупит.