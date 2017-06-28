ДНР планирует поставлять уголь в страны Европы и Турцию

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что добытый на Донбассе уголь будет экспортироваться в страны ЕС и Турцию. Об этом он сказал во время "прямой линии" с жителями ДНР и Украины.

Глава самопровозглашенной республики признал, что из-за блокады украинских радикалов в ДНР возник профицит коксующихся углей. "Мы сейчас нашли новые контракты и подписали контракты со многими странами Европы, и не только с Европой, а и с Турцией, поэтому продажи угля ... пойдут", — заверил Захарченко.

На Украине возбудили уголовное дело по факту продажи угля из Донбасса. По версии следствия, ряд организаций незаконно закупает уголь, добытый на территориях ДНР и ЛНР. В военной прокуратуре Украины считают, что курирует этот бизнес предприниматель Сергей Курченко.

В марте глава ДНР Александр Захарченко заявил о том, что республика больше не будет ничего продавать Украине. По его словам, все поставки были полностью прекращены еще первого марта.