Денис Мацуев представит Екатеринбург в Париже

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с народным артистом России Денисом Мацуевым поддержку заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.



– Нам доверено право представлять Россию в гонке за право проведения выставки ЭКСПО-2025. Я знаю, что вы и в прошлый раз помогали России, можем ли мы в этот раз обсуждать организацию вашего концерта в Париже в качестве презентации российской заявки? – спросил Евгений Куйвашев.



Артист сказал, что может сделать это даже не один, а с уральским оркестром.



– Со всеми городами-соперниками я знаком, но поддерживать, конечно, надо Екатеринбург. В Париже я играю минимум три раза в год, поэтому мы можем либо приурочить один из спланированных концертов, либо сделать отдельную акцию. Париж – очень близкий для меня город, я много там выступаю, поэтому мы можем сделать красивую презентацию. В выступлении может принять участие Уральский академический филармонический оркестр или молодежный оркестр Свердловской филармонии.



Народный артист РФ приехал в Екатеринбург, чтобы уже во второй раз провести музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». По словам Евгения Куйвашева, очень важно, что фестиваль направлен на поддержку юных талантов. Глава региона поблагодарил пианиста-виртуоза за праздник высокого искусства, подаренный Свердловской области.