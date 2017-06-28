Предстоящая перепись населения РФ обойдется более чем в 50 миллиардов рублей

Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александр Суринов сообщил о готовности к проведению следующей переписи населения, вопрос состоит в финансировании — требуется 50 млрд руб.

По его словам, по новому законодательству ведомство сможет собирать данные у населения при помощи интернета. Он также отметил, что вопрос с финансированием новой переписи должен решиться уже в июле.

Следующая всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году.