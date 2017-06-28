США готовят "газовую революцию". Американские власти выпустили сообщение, в котором говорится, что Соединенные Штаты намерены к 2020 году выйти на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) и стать его экспортером.

Продажа американского газа с 2016 по 2040 год может увеличить доходы федерального бюджета на 118 миллиардов долларов, отмечается в сообщении на сайте Белого дома.

"Газовая революция в США приведет к тому, что наша страна станет глобальным игроком как экспортер СПГ", — подчеркивается в документе. Начиная с 1953 года и до сих пор США являются чистым импортером природного газа, - сообщает Лента.ру.

Дональд Трамп 28 апреля отменил указ бывшего президента Барака Обамы об ограничении производства полезных ископаемых на шельфе, расширив добычу нефти и газа на участках ​Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов и в Мексиканском заливе. На территории почти семи миллионах квадратных километров может находиться до 90 миллиардов баррелей нефти и до 9 триллионов кубометров газа.