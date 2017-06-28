Российская корпорация "Газпром" может полностью уйти со внутреннего рынка Турции, оставшись только экспортером газа. Газпромбанк выходит из газового бизнеса в Турции, продавая свою долю в трейдере Akfel Holding, национализированном в конце прошлого года, - пишет "Коммерсант".

По информации источников издания, Газпромбанк завершает выход из компании Promak, владеющей контрольной долей (60%) в двух импортерах российского газа в Турцию — Enerco и Avrasya. Promak — совместное предприятие ГПБ и трейдера Akfel Holding, созданное в 2014 году. Газпромбанк владел 40% компании, остальная доля — у партнера.

Зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев ранее отмечал, что фактически полноценного свободного рынка газа в Турции как не было, так и нет. По его словам, турецкий рынок теряет привлекательность из-за ослабления лиры и регулируемых тарифов, и сослался на "непредсказуемость".