Межтопэнергобанк ввел самостоятельную регистрацию в интернет-банке

У клиентов Межтопэнергобанка появилась новая возможность — подключить современный интернет-банк «МТЭБ Фактура» без визита в офис и сразу получить доступ к оплате тысяч услуг, отправке переводов и управлению финансами.

Дистанционно зарегистрироваться в системе могут все владельцы действующих карт, выпущенных банком. В их числе — сотрудники предприятий, студенты, пенсионеры, которые уже получают зарплату, стипендии и социальные выплаты на карты Межтопэнергобанка. Для самостоятельного подключения достаточно указать номер счета, часть номера карты или паспортные данные и подтвердить их с помощью своего кодового слова и пароля, полученного в СМС.

Каждый клиент, зарегистрированный в «МТЭБ Фактуре», сразу получает возможность совершать платежи по любым банковским реквизитам, оплачивать услуги всех компаний, подключенных к платформе Faktura.ru, а также бесплатно отправлять переводы другим пользователям системы, в том числе, по номеру телефона. Перечень доступных поставщиков услуг насчитывает более 5000 предприятий и продолжает расти, а на наиболее популярные платежи в системе установлены сниженные и нулевые тарифы.