В России резко подскочили цены на рис

Ранее самой дорогой зерновой культурой в Российской Федерации считалась гречка. Сейчас, похоже, ситуация на продовольственном рынке изменилась. Резкое поднятие цен демонстрирует рис.

Об этом заявили в центре «ПроЗерно», сообщив, что рис в оптовой продаже подорожал сразу на 1,125 тысяч рублей за тонну. Его цена достигла 29,98 тысяч рублей.

По словам заместителя гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирины Глазуновой, увеличение цены связано с недостатком качественного риса для производства крупы. Она напомнила про неблагоприятную в прошлом году погоду на юге для того, чтобы вырастить достаточное количество качественного риса, пригодного для дальнейшей переработки.

Президент Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН заявил, что с рисом происходит вполне понятная ситуация.

«Сократились площади посевов и запасы прошлого сезона не очень велики – они тают постепенно по мере расходования. А урожай будет ниже. Это знает рынок, это знают все покупатели. С рисом – это вполне ожидаемая история», - отметил Злочевский.