«Восток–1» привлекает рекордами, перспективами и деликатесами

Один из лидеров глубоководной добычи биоресурсов Дальнего Востока намерен и впредь расширять районы промысла краба, а также продвигать на рынке эксклюзивную продукцию из своего фирменного макруруса. В начале июня во Владивостоке состоялось общее собрание акционеров рыболовецкого колхоза «Восток–1». На нём утвердили годовой отчёт, бухгалтерскую отчётность, подвели итоги работы за предшествующий год, определили задачи на будущий период, а также приняли решение по выплате дивидендов, информирует РИА «Восток-Медиа».

Рыболовецкий колхоз «Восток–1» со штаб-квартирой во Владивостоке специализируется на добыче рыбы и краба на глубинах 800 – 1400 метров. Такой подход позволяет выпускать морепродукты из экологически чистого сырца. Продукция компании востребована как в России, так и на международном рынке.

Предприятие располагает семью судами для ведения промысла краба – это краболовы-процессоры «Арктик Орион», «Пасифик Орион», «Талан», «Шанс 102», «Шанс 103», «Шанс 104» и «Шанс 105». Другую весомую часть «зелёной» флотилии формируют ярусоловы «Восток-1», «Восток-2», «Восток-3», «Восток-4», «Восток-5», «Восток-6» и «Восток-7», а также суда транспортного обеспечения. Причём ЯМС «Восток-7», КП «Шанс 104» и переоборудованный из тунцелова в краболов «Шанс 105» колхоз приобрёл в 2016 году в рамках долгосрочной программы пополнения и обновления флота.

В 2016, как следует из доклада, предприятие продолжало расширять традиционные районы промысла в Охотском и Японском морях. Так, благополучно завершилась совместная с ТИНРО-Центром экспедиция по поиску краба ангулятуса в пределах Возвышенности Академии наук СССР в Охотском море. Рыболовная компания издавна взяла курс на ведение промысла в условиях средних и больших глубин, где, в том числе, наблюдаются большие скопления чёрного макруруса. Как раз в Охотоморье с октября до середины марта суда колхоза обычно ведут специализированный промысел макруруса и трески с приловом палтуса, ската и других рыб.

Именно макрурус стал героем последующей береговой переработки. Из него получается хит рынка – деликатес для сыроядения под брендом «Сибирское сашими».

Краболовный флот компании побил предыдущие производственные показатели по всем видам краба. Объём добычи составил 8 720 тонн (увеличение на 2 282 тонны по сравнению с 2015). По словам генерального директора компании Александра Сайфулина, на настоящий момент эта цифра рекорд, но далеко не предел – всегда есть к чему стремиться.

К слову, среди краболовов особо отличился «Шанс 104» под командованием капитана Юрия Двигуна. Политика компании не ограничивается освоением квот и модернизацией флота. Каждое судно планомерно оснащается новинками технологического оборудования, чтобы обеспечить максимальный комфорт для работающих в море людей. На особом контроле в рыболовецком колхозе и работа с кадрами. В частности, оплата труда в компании выше среднеотраслевого уровня. Действуют меры материальной поддержки и помощи. Лучшие экипажи и сотрудники аппарата управления получают премиальные. Ещё один характерный штрих – в офис компании со своими резюме всё чаще приходят молодые специалисты.

«Одной из основных задач на 2017 год мы как раз видим улучшение условий для работы и быта, поддержание здорового микроклимата и психологической обстановки в экипажах, – прокомментировал итоги собрания акционеров генеральный директор РК «Восток–1» Александр Сайфулин. – Суть такого подхода в следующем: члены экипажей и береговые работники подают на рассмотрение руководству компании предложения по улучшению условий труда и жизни на судах. Руководство совместно с начальниками отделов, профильными и морскими специалистами занимаются детальной проработкой каждого предложения, оценивают их целесообразность, формируют план реализации и уже затем принимают решение по внедрению заявок на все или на выборочные суда колхоза. Комплекс этих мероприятий мы оформили в программу «Адаптации судов под наши промыслы и климатические условия»».

Кроме того, компания намерена и дальше поддерживать высокий уровень технической эксплуатации судов для предотвращения аварийных ситуаций.

В ближайших планах компании дальнейшее увеличение вылова, повышение эффективности работы, ввод в эксплуатацию ещё одного краболова (будущий КП «Шанс 106»), а также создание рабочих мест (около 150 новых вакансий уже в 2017 году). В настоящее время на предприятии трудоустроено 730 человек.

На собрании акционеры также одобрили намерение компании получить статус резидента свободного порта Владивосток. Подготовка инвестиционного проекта, заявки и необходимой документации идёт полным ходом – с таким расчётом, чтобы уже в текущем, 2017 году получить положительное решение от администрации свободного порта.

Итоги 2016 года:

- выловлено 32 тысячи тонн рыбы и краба;

- выпущено 18 тысяч тонн готовой продукции из краба и рыбы;

- на внутреннем рынке реализовано 6,4 тысячи тонн рыбной продукции;

- выручка составила 2,86 миллиарда рублей;

- чистая прибыль составила 564,7 миллиона рублей;

- совокупные фискальные платежи и сборы составили 422 миллиона рублей, включая 148 миллионов налога на прибыль.