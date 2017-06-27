Рыбная госпрограмма нуждается в «аварийно-спасательных работах»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и обратился с письмом к заместителю председателя правительства Аркадию Дворковичу. Предприятия отрасли обеспокоены снижением государственного финансирования важнейших направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа» – соответствующие документы есть в распоряжении редакции.

В 2017 году, приводят цифры в ВАРПЭ, произошло сокращение на 7,9 % (950 миллионов рублей) расходов федерального бюджета на финансирование государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации». Сокращение расходов продолжится и в 2018 – 2019 годах на сотни миллионов рублей. В целом общее финансирование государственной программы сократится по сравнению с 2015 годом на чувствительные 20 процентов.

Наибольшие негативные последствия прогнозируются из-за недостаточного финансирования содержания экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ, в том числе на осуществление ремонта судов-спасателей и ремонта научно-исследовательских судов, а также приоритетных рыбохозяйственных исследований.

Необходимость постоянного присутствия судов аварийно-спасательного флота в районах промысла (…) требует соответствующего финансирования. Однако в соответствии с плановыми показателями федерального бюджета на 2018 год соответствующие расходы будут сокращены, что существенно увеличит угрозы неоказания необходимой помощи рыбопромысловым судам, говорится в письме.

Сокращение финансирования научных рыбохозяйственных исследований существенно затруднит реализацию поручения Президента Российской Федерации от 9 ноября 2015 года в части выделения инвестиционных квот в целях развития судостроения и береговой рыбопереработки. В соответствии с поручением главы государства величина инвестиционных квот рассчитывается исходя из общих допустимых уловов водных биологических ресурсов. В свою очередь установление общих допустимых уловов происходит исключительно на основании результатов научных исследований, и при отсутствии таких исследований прогнозируемые объёмы общих допустимых уловов снижаются. Это означает, что недофинансирование рыбохозяйственных исследований может привести к сокращению объёма инвестиционных квот с 600 тысяч тонн до 470 – 480 тысяч тонн и значительно уменьшит инвестиционную активность отрасли.

Консолидированная позиция РСПП и ВАРПЭ такова: недостаточность финансирования государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» особенно очевидна на фоне растущей налоговой и бюджетной отдачи отрасли.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин просит заместителя председателя правительства рассмотреть и учесть позицию профильного комитета РСПП. В числе предлагаемых мер – корректировка статей федерального бюджета-2018. В том числе – увеличение расходов на содержание экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ, ремонт научно-исследовательских судов и приоритетные рыбохозяйственные исследования.

Президент ВАРПЭ, глава Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев, судя по его посту в микроблоге, рассчитывает на содействие в данном вопросе Совета Федерации, Госдумы и Росрыболовства. Иначе, на его взгляд, начнутся реальные проблемы.

«Бюджетная гильотина грозит техногенными сбоями и параличом науки» – Twitter Германа Зверева

Президент ВАРПЭ уточнил: предельный уровень финансирования по госпрограмме на содержание аварийно-спасательного флота в 2018 году снизится с одного миллиарда до 650 миллионов рублей, а по пункту «Рыбохозяйственные исследования» — с 3,2 до 2,7 миллиарда.

Пресс-секретарь зампреда правительства Аркадия Дворковича Алия Самигуллина проинформировала газету «Известия»: письмо от комиссии РСПП получено; «вопрос прорабатывается». К слову, в ассоциации «Рыбный союз» заявили, что полностью поддерживают предложения коллег, а также отметили, что финансирование, выделяемое на аварийно-спасательные группы и исследования, к примеру, в Норвегии в 10 раз выше, чем в России.