Названы самые курящие регионы России

Рейтинг самых "курящих" регионов обнародовал Роспотребнадзор в своем официальном докладе по итогам прошлого года. За пять лет активной борьбы с курением россияне стали в два раза больше тратить денег на табак.

Согласно показателям статистики за 2016 год, Роспотребнадзор установил, что траты курильщиков на табак составили 4,1% от общей доли расходов. При этом в 2011 году на сигареты приходилось 2,1% общих трат. Авторы документа связывают рост затрат с увеличением акцизов, которые по сравнению с 2011 годом выросли в четыре раза.

Больше всего на табачные изделия тратят жители Бурятии. Так, в среднем на эту статью расходов уходит 8,8% бюджета. В Рязанской области на сигареты спускают 7,9% от общих расходов каждого жителя региона. В Чукотском автономном округе и Смоленской области показатель по этим затратам составил 6,8%, Меньше всего курят жители Ингушетии (0,1%), Чечни (0,2%) и Татарстана (1,2%).