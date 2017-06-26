Новосибирский филиал Россельхозбанка выдал 8,5 тысячи платежных карт

С начала 2017 года Новосибирским филиалом Россельхозбанка выпущено 8,5 тысяч платежных карт. Это превышает аналогичный показатель 2016 года на 15%. Из них порядка 3 тысяч эмитировано в рамках зарплатных проектов.

Жители региона активно пользуются всеми видами платежных карт Россельхозбанка. «Интерес вызывают кредитные карты с льготным периодом кредитования и cash-back, дебетовые карты с возможностью подключения к программе лояльности «Урожай», а также специальные тарифные планы «Путевая карта» для путешественников», — прокомментировали в пресс-службе банка.

«Мы обладаем развитой сетью банкоматов и информационно-платежных терминалов. Клиенты Россельхозбанка имеют возможность снимать наличные без комиссии в банкоматных сетях банков-партнеров. Кроме того, ведется работа по внедрению карт национальной платежной системы МИР – в настоящее время все устройства ДБО Россельхозбанка полностью готовы к работе с системой», - рассказал директор Новосибирского филиала Станислав Тишуров.