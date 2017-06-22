Forbes назвал богатейших российских чиновников

Forbes назвал 50 российских госслужащих с доходами свыше 1 млрд рублей по данным за 2016 год. Список возглавил депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний. Его годовой доход составили 2,8 млрд руб.

Второе место в рейтинге, опубликованном на сайте Forbes, заняла семья члена Совета Федерации Валерия Пономарева с доходом 2,7 млрд рублей.

Третья позиция – у президента Татарстана Рустама Минниханова, чья супруга в прошлом году получила 2,3 млрд рублей после отчуждения части бизнеса.

В десятку также вошли депутат Магаданской областной думы Александр Басанский (около 1,6 млрд руб.), депутат Государственного собрания Марий Эл Николай Криваш (1,3 млрд руб.), депутат Улан-Удэнского городского совета Геннадий Доржиев (около 1,3 млрд руб.), гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов (1 млрд руб.) и председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов (600 млн руб.).

21 человек в рейтинге, то есть почти половина, – это депутаты региональных парламентов. Примерно четверть – 12 человек – депутаты Госдумы. В качестве ранжирующего показателя в рейтинге выбрана сумма дохода госслужащего, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей.