Кремль отказался от двусторонних консультаций с США после продления санкций

О расширении и продлении антироссийских санкций со стороны США «Аргументы недели» сообщали ранее. Стало известно, что Россия не намерена продолжать двусторонние консультации по сотрудничеству с Америкой.

Двусторонние консультации по сотрудничеству с США приостановлены, об этом 21 июня заявили в российском МИДе, сообщает РИА Новости.

В ближайшее время планировалось продолжить двусторонние консультации по проблемам в экономических отношениях с США, но теперь, после продления антироссийских санкций, Кремль не видит смысла в подобных консультациях. Об этом журналистам сообщил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков.