Не устроило качество: Польша приостановила получение российского газа

Польша получает российский газ по реверсу из Германии по трубопроводу «Ямал — Европа». 21 июня реверс был приостановлен польским газовым оператором из-за неудовлетворительного качества получаемого газа.

О прекращении реверса российского газа из Германии сообщает РИА Новости.

Польский газовый оператор магистральных трубопроводов Gaz-System поясняет, что реверс приостановлен в связи с плохим качеством газа, которое не устраивает национальную транспортную систему. Причем представитель польского оператора уточнил, что речь идет о российском газе. Прием газа приостановлен 21 июня в 06.00 и ограничение будет действовать до 23 июня.