Росстат: Реальные доходы населения в мае понизились

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщает, что за май 2017 года реальные доходы россиян упали на 0,4% в годовом выражении. По сравнению с апрелем произошло падение на 4,8%.

При этом в ведомстве отметили, что в мае уменьшилась суммарная задолженность по заработной плате - на 13,4% - 517 миллионов рублей. Таким образом, задолженность снизилась до 3 миллиардов 331 миллиона рублей.

Напомним, 15 июня российский президент Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил о снижении реальных доходов населения. При этом увеличилось число граждан, находящихся за чертой бедности, с тревогой отметил глава государства.