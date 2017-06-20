В ЦБ заявили, что банкоматы стали чаще выдавать фальшивые купюры

Банк России фиксирует рост объёмов выдачи банкоматами фальшивых купюр и изделий, сходных с купюрами. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. Xаще всего это случается с дешевыми моделями банкоматов.

Такие банкнотоприемные устройства проверяюют один-два защитных признака при том, что Банк России требует проверять четыре машиночитаемых защитных признака.

За первый квартал текущего года было обнаружено около 12 тыс. поддельных купюр. Больше половины рублей номиналом в 5 тыс.

Для вброса мошенники используют не только откровенные фальшивки, но и склеенные купюры с использованием ключевых фрагментов подлинных банкнот.