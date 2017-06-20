Скоро в России можно будет перевести деньги по номеру мобильного

Со следующего года клиенты разных банков в России смогут переводить деньги по номеру мобильного. Для этого россияне должны будут привязать номер счета банковской карты к номеру мобильного.

Специалисты полагают, что замена номера карты на номер телефона сделает процесс переводов гораздо проще, пишет газета "Известия" со ссылкой на свои источники.

Впрочем, в такой процедуре есть минусы. Эксперты опасаются увеличения атак хакеров и роста количества ошибочных транзакций.