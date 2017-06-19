Для слияния ФНБ и Резервного Фонда могут поменять законодательство - Минфин

Глава Минфина России Антон Силуанов в кулуарах встречи министров финансов стран БРИКС заявил, что ведомство рассматривает возможность слияния Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Резервного фонда.

Министр полагает, что Резервный фонд страны в течение 2018 года может пополниться на 623 миллиарда рублей, передает ТАСС.

По его словам, консолидация средств Резервного фонда и ФНБ нужна, "чтобы создать единый объем финансирования ресурсов источников дефицита бюджета". Как отметил Силуанов, "путем изменения законодательства можно было бы дать больше маневренности для использования средств резерва".