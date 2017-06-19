Подход к дивидендам госкомпаний изменится

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что минэкономразвития разработало дифференцированный подход к выплатам дивидендов для компаний с государственным участием.

Максим Орешкин пояснил, что сейчас предложения обсуждаются в министерстве.

О новом подходе к дивидендам для тарифных госкомпаний, для госкомпаний с большими инвестпрограммами и для государственных банков сообщает в понедельник газета "Ведомости".

Первое направление - это дивиденды тарифных монополий, МЭР предлагает в тариф добавлять и дивиденды. Второе направление - дивиденды госкомпаний с большими инвестпрограммами. МЭР предлагает независимую оценку инвестпрограмм и по ней определять дивиденды.

Весной кабмин поручил госкомпаниям направлять на дивиденды не менее 50% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Минфин предлагал установить эту норму бессрочно.

До 2016 года госкомпании выплачивали дивиденды в размере 25% чистой прибыли.