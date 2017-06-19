Мировые цены на нефть продолжают снижение

Сегодня мировые цены на нефть продолжают снижаться. На бирже в Лондоне нефть сорта Brent стала дешевле на 0,16%. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе упали на 0,36% — до 47,20 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,40% — до 44,56 доллара за баррель.

На прошлой торговой неделе в нефтяных фьючерсах начал формироваться небольшой отскок после волны распродаж.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН заявил, что основной причиной текущего подорожания бензина в России являются сезонные колебания стоимости нефти.