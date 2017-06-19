Новосибирский филиал Россельхозбанка подвел итоги финансирования посевной

С начала 2017 года (по состоянию на 12 июня) Новосибирский филиал Россельхозбанка на проведение сезонных работ выдал 2,1 млрд рублей. Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 55%. Доля Россельхозбанка на рынке кредитования сезонных работ в Новосибирской области в 2017 году достигла 99,4%, сообщает пресс-служба банка.

В 2017 году начал действовать механизм льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса. Доля льготных кредитов в общем объеме выдач на сезонные работы составила 76%. Аграрии направляют заемные средства на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей для сельхозтехники, семенного материала и удобрений, а также на покрытие иных расходов, связанных с проведением посевной.

По словам директора Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислава Тишурова, агропромышленный комплекс решиона полностью обеспечен необходимым объемом кредитования. Уже сейчас банк выявляет потребности предприятий для проведения уборочной кампании. На эти цели в 2017 году планируется дополнительно направить порядка 1,2 млрд рублей.