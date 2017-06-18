Инвестор «Северного потока - 2» отказался считаться с проблемами Украины

Глава компании, вложившей средства в проект «Северный поток - 2», заявил, что его не интересуют проблемы Украины.

Как отметил руководитель немецкой Wintershall Марио Мерен, наполнение украинского бюджета не входит в круг его задач. Также Мерен подверг критике киевские власти за то, что они не вкладывали полученные от транзита топлива деньги в модернизацию газотранспортной системы. В результате она сильно износилась.

Предполагается, что в рамках «Северного потока – 2» по дну Балтийского моря будут проложены 2 нитки газопровода, которые соединят Россию и Германию. Если проект будет реализован, Украина потеряет доходы, которые она в настоящее время получает как транзитер газа.