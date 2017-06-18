«Роснефть» сообщила об открытии месторождения нефти в Арктике

"Роснефть" открыла новое нефтяное месторождение при бурении скважины в Восточной Арктике. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте. Объем ресурсного потенциала пока не уточняется.

Специалисты компании пробурили поисковую скважину с берега полуострова Хара-Тумус и обнаружили, что полученный с глубин от 2305 до 2363 метров керн насыщен нефтью с преобладанием легких маслянистых фракций.

Это позволяет "Роснефти" считаться первооткрывателем месторождений на шельфе Восточной Арктики. Компания получила лицензию на разработку Хатангского участка в ноябре 2015 года. Бурение скважины "Центрально-Ольгинская-1" (первой в акватории моря Лаптевых) началось 3 апреля 2017 года.

В настоящее время "Роснефти" принадлежит 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд т нефтяного эквивалента. Доля "Роснефти" превышает 78% общей площади лицензионных участков в Арктике.