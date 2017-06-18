Россия и Китай договорились о выпуске противовирусных препаратов

О российско-китайской выставке ЭКСПО «Аргументы недели» сообщали ранее. Выставка сегодня продолжает работу, подписан контракт между медпредприятием Свердловской области и их китайскими коллегами.

Завод медицинского оборудования в Новоуральске (Свердловская область) 18т июня подписал контракт с китайским заводом медтехники на производство противовирусных препаратов. Подписание соглашения состоялось в рамках IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, сообщает ТАСС.

Опыт совместной работы у предприятий уже есть: российский завод выпускает совместно с Китаем аппаратуру для забора крови. Вскоре завод приступит к выпуску линии противовирусных препаратов. Стоимость контракта – порядка 300 миллионов рублей. Отмечается, что препараты, которые планируется выпускать, прошли сертификацию и необходимые испытания.