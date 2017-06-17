Турция проверит российских производителей мяса
17 июня 2017, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]
В скором времени турецкая сторона планирует направить в Россию комиссию с целью проверки предприятий мясной и молочной промышленности, сообщил вице-премьер-министр Аркадий Дворкович.
Россия рассчитывает на открытие турецкого рынка для поставок молочной и мясной продукции до конца текущего года.
На этой неделе турецкие специалисты отменили инспекцию мясных предприятий России и встречу с Россельхознадзором. Дворкович заявил, что отмена могла произойти по техническим причинам.
Ранее Турция приступила к ввозу на территорию России исключенных из перечня санкционных продуктов: виноград и клубнику.