Турция проверит российских производителей мяса

В скором времени турецкая сторона планирует направить в Россию комиссию с целью проверки предприятий мясной и молочной промышленности, сообщил вице-премьер-министр Аркадий Дворкович.

Россия рассчитывает на открытие турецкого рынка для поставок молочной и мясной продукции до конца текущего года.

На этой неделе турецкие специалисты отменили инспекцию мясных предприятий России и встречу с Россельхознадзором. Дворкович заявил, что отмена могла произойти по техническим причинам.

Ранее Турция приступила к ввозу на территорию России исключенных из перечня санкционных продуктов: виноград и клубнику.