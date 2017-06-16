Холодная погода в России угрожает ростом цен на продукты

Инфляция в России может вырасти на 0,1 — 0,2 п. п. из-за аномальных холодов и дождливой погоды, которые отодвинули дату появления раннего урожая. Об этом сообщили в министерстве экономического развития.

Во вторую неделю июня цены на плодоовощную продукцию увеличились, приблизительно, на 2,2 процентных пункта, а в этот же период 2016 года – всего 0,3%. Больше всего рост отмечается на такие товары, как капуста, морковь, картофель и яблоки.

Затяжная дождливая погода может поставить под угрозу урожай, что вызовет дальнейший рост цен на продукты в России. Отмечается, что прогнозировать, на сколько подскачут цены, пока нельзя.

Дорожает в России и молочная продукция. Сезон "большого молока", когда коровы переходят на пастбищный выгул, также отодвигается.

Агроэксперты надеются на хороший урожай зерновых, который должен замедлить инфляцию ближе к концу лета.