Вложения России в гособлигации США впервые за три года превысили $100 млрд

Россия продолжает увеличения вложения в американские гособлигации. Впервые за три года вложения России вложения в казначейские бумаги США превысили $100 млрд, и теперь наша страна занимает 14-е место по этому показателю.

По данным американского Минфина, в последние пять месяцев Россия постепенно увеличивает вложения в бумаги США: в декабре 2016 года они были на уровне $86,1 млрд. В апреле Москва вновь увеличила вложения в гособлигации США, на этот раз на $5,1 млрд. В декабре 2016 года они были на уровне $86,1 млрд.

В марте Россия вложила в американские бумаги $13,5 млрд, увеличив общий объем инвестиций до $99,8 млрд, что позволило России занять 15-ю строчку в списке крупнейших кредиторов США.

В апреле первое место по вложениям в американские облигации заняла Япония ($1,106 трлн — сокращение на $12,4 млрд), второе КНР — с $1,092 трлн (увеличение на $4,6 млрд). На третьем месте идет Ирландия, вложившая в гособлигации США $299,9 млрд, - передает РБК.

Вместе взятые вложения иностранных государств в бумаги США сократились на $28,6 млрд и составили $6,073 трлн.