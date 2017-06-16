Компания «Детский мир» выбрала склад на Южном Урале

Челябинская компания «Лоджик Лэнд» (оператор транспортно-логистического комплекса «Южноуральский») стала победителем в переговорах по поиску объекта недвижимости для размещения распределительного центра крупнейшей сети российских магазинов «Детский мир».

Напомним, что компания «Детский мир» искала по всему Уралу площадку для того, чтобы разместить свой склад и распределительный центр. Кроме того, компании были необходимы услуги по перевозке грузов со склада по всей Сибири, Уралу и Приволжью, а также в Казахстан.

В данный момент ТЛК «Южноуральский» - крупнейший в стране «сухой порт» по обработке контейнерных грузов, где есть шесть собственных ж/д путей, контейнерная площадка для обработки и хранения грузов площадью 14 гектаров, а также склад класса А площадью 82 тысячи квадратных метров Здесь уже арендует порядка восьми тысяч квадратных метров компания «Увелка».

Отметим, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу перед «Лоджик Лэнд» по максимальной загрузке мощностей транспортно-логистического центра.



Как сообщил председатель совета директоров ООО «Лоджик Лэнд» Сергей Копьев, компании «Детский мир» предоставят склад класса «А» площадью 40 тысяч квадратных метров на десять лет. Для работы на этом огромном складе компания возьмет порядка шестисот сотрудников. Их обучат в подмосковном центре организации.