Новую льготную категорию налогоплательщиков планируют создать в Подмосковье

Московская областная дума одобрила в первом чтении законопроект, об освобождении от налога на имущество балансодержателей дорог общего пользования, за исключением федеральных трасс.

Срок действия льготы предлагается установить до 1 января 2020 года. Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Александр Смирнов заявил, что данный закон разработан с целью улучшения экономических условий для осуществления деятельности указанных организаций.

Ранее сообщалось, что реализуемая с 2014 года политика деофшоризации возымела негативный эффект, приведя к отказу крупнейших бизнесменов от статуса налоговых резидентов РФ и значительной потере денег в бюджете.