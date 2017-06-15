Россия опустилась в рейтинге самых инновационных стран

Россия оказалась на 45-м месте глобального рейтинга инновационного развития по версии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), опустившись по сравнению с прошлым годом сразу на две строчки.

Первое место седьмой раз подряд заняла Швейцария. На второй строчке Швеция. Замыкают тройку лидеров Нидерланды. В десятку самых инновационных стран также вошли США, Великобритания, Дания, Сингапур, Финляндия, Германия, Ирландия.

Прошлогоднее, 43-е место России в новом рейтинге заняла Турция. По данным составителей, ослабление позиций России связано с ухудшением положения университетов страны в международных рейтингах, уменьшением числа цитируемых трудов и числа поданных патентных заявок.