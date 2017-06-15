13 маршрутов общественного транспорта в Екатеринбурге будут приватизированы

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга рассказал об изменениях в системе общественного транспорта.



1 июля на шести маршрутах (070, 063, 024, 034, 067, 010) истекает срок договоров с перевозчиками, вместо этих шести маршрутов мэрия выставит на торги 13 маршрутов. Также в начале августа закончится срок действия еще шести договоров, эти маршруты также выставят на торги, а с сентября по ноябрь аукцион объявят для трех маршрутов.



К новым перевозчикам предъявляют следующие требования: автобусы должны быть средней и большой вместимости, возраст транспорта должен быть не более пяти лет, минимум один автобус на маршруте должен быть оборудован средствами для перевозки маломобильных граждан.



«Изменения в транспортном обслуживании в этом году вызваны необходимостью выполнения 220-го Федерального закона, окончанием действий договоров с перевозчиками, а также современными требованиями по организации транспортного обслуживания (в том числе социального стандарта)», - пояснили в пресс-службе мэрии.