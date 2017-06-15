ВЦИОМ: россияне назвали главную проблему в стране
15 июня 2017, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел масштабное исследование на тему российских проблем: россиянам было предложено выделить наиболее важные по их мнению проблемы в стране.
Россияне назвали самой главной российской проблемой низкую зарплату, сообщает ведомство.
Двадцать три процента опрошенных назвали именно низкие зарплаты главной российской проблемой. В январе низкая заработная плата заботила лишь 18% респондентов.
Беспокоит россиян и состояние российской экономики – таких уже 21%, хотя еще в начале текущего года их было лишь 16%. Третья «российская беда», согласно опроса, - состояние отечественного здравоохранения. 20% респондентов беспокоит состояние отечественной медицины.