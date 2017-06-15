ВЦИОМ: россияне назвали главную проблему в стране

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел масштабное исследование на тему российских проблем: россиянам было предложено выделить наиболее важные по их мнению проблемы в стране.

Россияне назвали самой главной российской проблемой низкую зарплату, сообщает ведомство.

Двадцать три процента опрошенных назвали именно низкие зарплаты главной российской проблемой. В январе низкая заработная плата заботила лишь 18% респондентов.

Беспокоит россиян и состояние российской экономики – таких уже 21%, хотя еще в начале текущего года их было лишь 16%. Третья «российская беда», согласно опроса, - состояние отечественного здравоохранения. 20% респондентов беспокоит состояние отечественной медицины.