Путин заверил: рецессия в российской экономике преодолена

Президент России Владимир Путин начал «Прямую линию» с самого злободневного вопроса о кризисе. Глава государства заверил россиян, что экономика страны преодолела рецессию и перешла к периоду роста.

Но поскольку падение экономики было очень серьезным, гражданам было сложно почувствовать ее рост. По словам Путина, за 4 месяца рост ВВП составил 0,7%. Ранее Минэкономразвития озвучил свои ожидания от роста ВВП - к осени более 2%.



При этом он признал, что доходы граждан снизились за последние несколько лет. Президент пообещал повысить уровень жизни населения и отметил, что зарплаты уже начали расти. По его оценкам, в последнее время рост заплат уже составил 2,3–2,4%.

Сегодня президент России проводит 15-ю по счету «прямую линию». Трансляцию из Гостиного Двора ведут федеральные телеканалы и радиостанции.